السيسي يوجه بالتعاقد الفوري مع ألمانيا والتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة حديد ألمانيا "دويتش بان"، والتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية.

وأشار السيسي إلى أهمية نقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، وذلك بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأعرب عن تقدير مصر للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة.

المصدر: موقع "القاهرة 24"