أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على هاربين من 73 سنة سجنا، في إطار حملة وزارة الداخلية لضبط المتوارين.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص المحكوم عليه في عدد 34 حكم حبس جزئي، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت 66 سنة، بالتردد على دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط مطلوب في 15 حكم حبس مجملها 7 سنوات، وغرامات مجملها 19،972،800 جنيه.

المصدر: "القاهرة 24"