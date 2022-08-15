تونس.. صورة متداولة لـ"مستشفى الملك سلمان" في القيروان تثير موجة من الانتقادات والسخرية (صور)
أثارت صورة لباب وسور صغير ولافتة تجسد مشروع "مستشفى الملك سلمان" المزمع تشييده في القيروان، موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر عدد مكونات المجتمع المدني بالجهة أن هذا الإجراء يدخل في خانة المسكنات في ظل تأخر إنجاز هذا المشروع منذ سنوات، حسب ما أفادته إذاعة "شمس أف أم".
يذكر أن المشروع يأتي في إطار هبة سعودية بقيمة 85 مليون دولار.
وكان عدد من المنتمين لتنسيقية "وينو السبيطار بالقيروان" قد نفذوا في السنوات الأخيرة عشرات الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع الصحي بالجهة وبالنقص المسجل في الإطار الطبي وشبه الطبي وللمطالبة بالتسريع في إنجاز هذا المشروع وتأمين حق أبناء الجهة في الصحة.
في متابعة لتقدم الأشغال في مستشفى الملك سلمان بالقيروان..— Le parrain العراب🇹🇳♓ (@WalidDouma4) August 15, 2022
آخر الصور تثبت "دهن" نصف الجدار.. 😀 pic.twitter.com/0VkFge27u0
مستشفى الملك سلمان بالقيروان..— Nizar Tabac (@nizar_tabac) August 15, 2022
أمس علڨنا اللافتة
واليوم بدينا في دهينة السور..
مازالت دهينة الباب ويتحقق الحلم
و أول مناسبة يمشيلها بواس لكتاف يدشنها
أنجز حر ما وعد هههه#ضيعة_سعدون#يسقط_الانقلاب_في_تونسpic.twitter.com/5FFSJB0pRh
من وراء تعطيل إنجاز مشروع #مستشفى_الملك_سلمان المبرمج منذ 2008 في #القيروان؟ pic.twitter.com/N1Ga1zOlQ7— walid ben ahmed (@walidbenhmed) August 15, 2022
المصدر: إذاعة "شمس أف أم"