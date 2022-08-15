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تونس.. صورة متداولة لـ"مستشفى الملك سلمان" في القيروان تثير موجة من الانتقادات والسخرية (صور)

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تونس.. صورة متداولة لـ
Gettyimages.ru
تونس.. صورة متداولة لـ"مستشفى الملك سلمان" في القيروان تثير موجة من الانتقادات والسخرية
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أثارت صورة لباب وسور صغير ولافتة تجسد مشروع "مستشفى الملك سلمان" المزمع تشييده في القيروان، موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر عدد مكونات المجتمع المدني بالجهة أن هذا الإجراء يدخل في خانة المسكنات في ظل تأخر إنجاز هذا المشروع منذ سنوات، حسب ما أفادته إذاعة "شمس أف أم".

يذكر أن المشروع يأتي في إطار هبة سعودية بقيمة 85 مليون دولار.

وكان عدد من المنتمين لتنسيقية "وينو السبيطار بالقيروان" قد نفذوا في السنوات الأخيرة عشرات الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع الصحي بالجهة وبالنقص المسجل في الإطار الطبي وشبه الطبي وللمطالبة بالتسريع في إنجاز هذا المشروع وتأمين حق أبناء الجهة في الصحة.

المصدر: إذاعة "شمس أف أم"

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