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عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)

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عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)
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قامت الفرقة الرابعة في الجيش الليبي، فجر اليوم الاثنين، بدعم من مديريات الأمن في طرابلس، بعملية واسعة على خلفية ازدياد عدد المهاجرين غير النظاميين في منطقة طريق المطار بطرابلس.

وحسب بيان رسمي فقد "جاءت هذه العملية بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين بأن بعض ضعاف النفوس يقومون بإيجار المنازل والمزارع بشكل عشوائي، وأن أغلب المنازل تستغلها بعض الجنسيات الأجنبية كأوكار لممارسة الدعارة والفاحشة وتعاطي الخمور والمخدرات بداخلها واتخاذها أوكارا يلجؤون إليها بعد قيامهم بأعمال السرقات والسطو للمحلات والمنازل طيلة الفترة الماضية والتي كانت أغلبها موثقة ومصورة وتظهر بأن الفاعلين من جنسيات أجنبية".

عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)
RT

عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)
RT

عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)
RT

عملية واسعة للفرقة الرابعة الليبية في طرابلس ضد أوكار الدعارة والفاحشة (صور)
RT

وأضاف البيان: "قامت القوات بمحاصرة واقتحام كافة الأوكار بالمنطقة والقبض على العديد منهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

الملف الليبي ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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