رئيس أركان الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، اليوم الاثنين، أن الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين.

وجاءت تصريحات يارالله هذه بعد وصوله إلى محافظة الأنبار لتفقد قاطع عمليات الجزيرة والاطلاع على آخر العمليات التي تنفذها قطعات الجيش في المناطق الصحراوية غرب المحافظة.

وشدد يارالله على "ضرورة الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش في المناطق الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول الإرهابيون الاختباء فيه"، لافتا الى أن "الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للارهابيين".

وأشاد يار الله بـ"مستوى العمليات النوعية التي تنفذها قطعات الفرقة السابعة والتي نجحت في تأمين مناطق غرب الأنبار".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية