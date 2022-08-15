 
مباشر

مغربي يقطع رأس والده بفرنسا ويتجول به في شوارع ليون

أخبار العالم العربي

مغربي يقطع رأس والده بفرنسا ويتجول به في شوارع ليون
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tm3y

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن مغربي الجنسية بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين في يده الأخرى ليلة السبت الأحد في مدينة ليون.

ونقلت صحيفة لوفيغارو أن الابن البالغ من العمر 25 عاما أقدم أمس الأحد على قطع رأس والده البالغ من العمر 60 عاما باستعمال سكين المطبخ.

وحسب نفس المصدر، فإن الشرطة اكتشفت جثة مقطوعة الرأس في موقف سيارات حوالي الساعة الثانية صباحا من أمس الأحد، قبل أن تعثر على رجل يتجول وهو يحمل رأسا في يده وسكينا في الأخرى.

إقرأ المزيد
أثارت قضيته جدلا واسعا.. محكمة فرنسية تعلق قرار ترحيل إمام مغربي
أثارت قضيته جدلا واسعا.. محكمة فرنسية تعلق قرار ترحيل إمام مغربي

وتمكنت القوات الأمنية الفرنسية من القبض على الجاني الذي حاول طعنهم وهو يصرخ "الله أكبر".

وأشارت ذات المصادر إلى أن المجرم متابع في السابق بتهم عدة بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية الكحول والمخدرات.

المصدر: موقع زنقة 21 المغربي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا