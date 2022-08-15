بوتين يوجه رسالة إلى السيسي

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

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وقال الكرملين إن نص الرسالة جاء كالتالي: "السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في العواقب المأساوية للحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا".

وذكرت الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

المصدر: نوفوستي