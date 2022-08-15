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طهران تعلق على قيام صحيفة سعودية بنشر كاريكاتير ضد الخميني

أخبار العالم العربي

طهران تعلق على قيام صحيفة سعودية بنشر كاريكاتير ضد الخميني
Legion-Media
صورة للإمام روح الله الخميني في مدينة اصفهان الإيرانية (صورة أرشيفية)
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انتقدت طهرن بشدة نشر كاريكاتير ضد مؤسس الثورة الإيرانية روح الله الخميني في إحدى الصحف السعودية، ودعت الرياض للتأكد من عدم تكرار حوادث "التعرض للإمام الخميني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين تعليقا على نشر الكاريكاتير: "نتوقع من الجانب السعودي أن يلتزم بمبادئ الحوار والابتعاد عن خطوات غير السياسية".

وأضاف: "التعرض للإمام الخميني غير مقبول ونتوقع من الحكومة السعودية أن تتأكد من عدم تكرار مثل هذه الخطوات".

وكانت جريدة "الرياض" قد نشرت مقالا تضمن تصريحات لمحلل أمريكي بشأن ما وصف بأنه "تاريخ طويل للنظام الإيراني من مؤامرات اغتيال معارضيه ومنتقديه في الخارج" وأرفقه بصورة كاريكاتر للخميني.

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وأعرب كنعاني أيضا عن أمل بلاده في "استئناف المفاوضات مع السعودية قريبا في ظل استمرار الجهود العراقية للوساطة بيننا"، مؤكدا ترحيب طهرن بهذه الجهود والحوار مع الرياض.

المصدر: RT

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