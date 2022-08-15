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النيابة العامة في تونس تأمر بالتحقيق في وفاة سجين أوروبي بعد نقله للمستشفى

أخبار العالم العربي

النيابة العامة في تونس تأمر بالتحقيق في وفاة سجين أوروبي بعد نقله للمستشفى
AFP
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات وفاة سجين أوروبي كان توفى بأحد مستشفيات العاصمة.  

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وأفيد في هذا السياق بأن السجين الأجنبي، توفى في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء إقامته في السجن.  

ونقل موقع "نسمة" عن القناة التاسعة أن معطيات الواقعة تقول إن "السجين الأجنبي الحامل لجنسية دولة أوروبية تم ايقافه تحفظيا على ذمة قضية ذات صبغة إرهابية حيث تم ضبطه بأحد المطارات وبحوزته أدوات ومواد يشتبه في استعمالها في التجسس، فتمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي قرر إبقاءه بحالة سراح فاستأنفت النيابة العمومية قرار الافراج لدى دائرة الاتهام التي نقضت قرار قاضي التحقيق وقررت ايداع الأجنبي السجن". 

النيابة العامة في تونس تأمر بالتحقيق في وفاة سجين أوروبي بعد نقله للمستشفى
nessma.tv

وتفيد ذات المعطيات التي استندت إليها وسائل الإعلام التونسية بأن السجين الأجنبي تعرض "مؤخرا الى وعكة صحية تم إثرها نقله الى أحد مستشفيات العاصمة إلا أنه توفي بعد دخول المستشفى بيومين".

المصدر: نسمة

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