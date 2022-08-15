صورة تكشف عن مفاجأة مفجعة في حادث الكنيسة بمصر

كشفت صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية، عن مفاجأة مفجعة حول ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمصر.

وكشفت الصورة وفاة 3 توائم يبلغون من العمر 5 سنوات، بينما توفي 3 أطفال أشقاء آخرين في ذات الحادث.

والأطفال هم "مهرائيل باسم أمير، يوسف باسم أمير وفلوبتير باسم أمير"، ووالدتهم وخالتهم وجدتهم أيضا، ضمن ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.

وبحسب الوثائق، تراوحت أعمار الأطفال بين 3 و 16 عاما. وذكر بيان للكنيسة القبطية في مصر نقلا عن مسؤولي الصحة أن العدد الحالي للقتلى يبلغ 41 قتيلا و14 جريحا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية