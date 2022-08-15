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الجيش المصري يبدأ ترميم كنيسة المنيرة (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يبدأ ترميم كنيسة المنيرة (صور)
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بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، أعمال ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير أمس الأحد.

الجيش المصري يبدأ ترميم كنيسة المنيرة (صور)
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وبدأت أعمال الترميم مباشرة بعد الحريق الذي راح ضحيته 41 شخصا وأصيب 14 آخرون، بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترميمها.

وكان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء هشام السويفي، قدم خلال اتصال هاتفي التعزية للبابا تواضروس الثاني، في ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.

الجيش المصري يبدأ ترميم كنيسة المنيرة (صور)

وقررت الكنيسة في وقت سابق، "إقامة صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم، على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور صاحبي النيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة".

المصدر: القاهرة 24

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