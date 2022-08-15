محافظ الحسكة يبحث مع منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية أوضاع المدارس ومياه الشرب بالمنطقة

ألقت وكالة الأنباء السورية الضوء على المواضيع التي دارت خلال اجتماع محافظ الحسكة مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا عمران رضا.

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وأوضحت "سانا" أن الاجتماع بين الطرفين الذي عقد في محافظة الحسكة ركز "على قضايا التعليم وضرورة إعادة المدارس إلى وضعها الطبيعي وحل مشكلة مياه الشرب التي يتحكم بها المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين".

ونقلت الوكالة عن محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح إشارته خلال الاجتماع إلى أن "المحافظة تعاني أوضاعاً خاصة أثرت على حياة المواطنين ولا سيما مع وجود الاحتلالين الأميركي والتركي والميليشيات التابعة لهما مؤكداً ضرورة زيادة الدعم المقدم للحسكة وتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية التي تسهم بتخفيف معاناة الأهالي".

وأفيد أيضا بأن محافظ الحسكة توقف "عند ملف التعليم الذي يعد من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حالياً وضرورة حل معوقاته قبل انطلاق العام الدراسي كون 90 بالمئة من المدارس تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بقوات الاحتلال"، مشيرا في هذا السياق "إلى أنه تم التشديد على كل المنظمات التي تعمل بشكل قانوني لتضع كل إمكاناتها وتساهم في إعادة المدارس إلى وضعها الطبيعي واعتماد التعليم الرسمي في كل مراحله وفق المناهج الرسمية المعتمدة عالمياً من قبل منظمة اليونيسيف حفاظاً على مستقبل التلاميذ والطلبة".

وصرح صيوح بأنه "تمت دعوة المنظمات الدولية للمساهمة بإيصال المستلزمات والمحروقات إلى محطة مياه علوك لضمان استمرار تشغيلها وتأمين مياه الشرب للمواطنين"، كما أبدى في هذا السياق "استعداد المحافظة وكل الجهات الرسمية فيها تقديم الدعم اللازم لتسهيل مهمة وعمل المنظمات الإنسانية والإغاثية في الحسكة وتأمين العون للمواطنين في كل أراضي المحافظة".

من جانبه، رأى المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا عمران رضا أن "محافظة الحسكة لها خصوصية كونها تمر بظروف صعبة مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون مميزة لناحية التعاون ولا سيما في موضوعي التعليم ومياه الشرب مع استمرار منظمات الأمم المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة للمقيمين في المخيمات والمحتاجين للتخفيف من معاناتهم".

وتناول هذا الاجتماع أيضا "الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الحكومية في الجانب الصحي والمتمثلة بدعم المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة وتزويده بمحطة توليد الاكسجين وحواضن وغواصات لقسم الاطفال وتزويده بالأدوية الخاصة بالالتهابات والامراض المزمنة".

علاوة على ذلك "تطرق الاجتماع إلى ضرورة الصيانة المستمرة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية في محطتي علوك ونفاشه والعمل على تأهيل محطة مياه تل اذان في ناحية بئر الحلو الوردية بمنطقة تل براك والاستمرار بدعم الحلول الإسعافية في موضوع تأمين مياه الشرب من خلال زيادة عدد الخزانات وتعبئتها وحفر وتجهيز الآبار السطحية".

المصدر: سانا