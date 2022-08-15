طهرن: لا نقف مع أي تيار عراقي ضد آخر

أكدت طهران أن لديها "علاقات جيدة" مع مختلف التيارات السياسية في العراق وأنها تحاول تقريب وجهات النظر بينها، دون أن تقف مع أي تيار ضد آخر.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي أضاف: "نوصي جميع الجماعات السياسية باحترام الدستور العراقي لحل الخلافات والحفاظ على المؤسسات القانونية في هذا البلد. ونعتقد ان حل الأزمات ياتي من خلال الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية".

وتجنب كنعاني الرد المباشر على سؤال عن احتمال وجود اتصالات من جانب إيران مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مكتفا بالقول "علاقاتنا مستمرة مع اخواننا في العراق عبر سفارتنا وسائر الطرق".

وتعليقا على احتمال وجود مبادرة إيرانية لحل الأزمة في العراق بطلب من الجانب العراقي، قال كنعاني: "نرفض التدخل في الشأن الداخلي العراقي مع محاولاتنا لتقريب وجهات النظر السياسية بين الأطراف العراقية لتسكيل حكومة في العراق.. علاقاتنا مع مختلف الأطراف العراقية مستمرة بقوة ولا نقف مع أي تيار سياسي أو طائفي ضد الآخر".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ننظر للعراق ككيان واحد واستقرار هذا البلد مهم جدا بالنسبة لنا. وفي ظل الاستقرار السياسي يمكن تعزيز العلاقات مع هذا البلد ما يوفر إمكانية أن يلعب العراق دورا أكثر فعالية في الساحة الإقليمية".

المصدر: RT