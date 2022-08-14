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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين
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كنيسة أبو سيفين
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء إلى القيادة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين، التي تعرضت لحريق مدمر أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

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وجاء في برقية الملك: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

وفي برقية ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

المصدر: وكالات

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