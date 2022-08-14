إجلاء 42 مصريا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية نحو أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أجلت 42 مصريا تمكّنوا من الصعود على متن الجرّار البحري المكلف بإسناد المصطبة البترولية عشترت (جزيرة قرقنة) من ولاية صفاقس.

وصرّح هؤلاء الأشخاص بأنّهم أبحروا من السواحل الليبية، خلال الليلة الفاصلة بين 12 و13 أغسطس 2022، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه القارة الأوروبية.

وتم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين نحو ميناء الصيد البحري بالكتف (بن قردان) من ولاية مدنين، أين تم تسليمهم، ظهر الأحد، إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: إذاعة موزاييك التونسية