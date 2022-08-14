وزير الري المصري الجديد: المياه المتوفرة في مصر الآن نصف الكمية التي نحتاجها

قال هاني سويلم، وزير الري المصري الجديد، إن التغيّرات المناخية على دول حوض نهر النيل تؤثر على كمية المياه التي ترد إلى مصر.

وأضاف سويلم في تصريحات له يوم الأحد، أن المشروعات الكثيرة للمياه التي تنفذها الدولة المصرية لم يسبق تنفيذ مثلها من قبل، مشيرا إلى أن قطاعي الري والزراعة شهدا تطورا كبيرا على مدى السنوات الماضية.

وأوضح أن ما يتم داخل الدولة من مشروعات كبرى مثل تبطين الترع أمر غاية في الأهمية للحفاظ على المياه، لافتا إلى أن البعض لا يدرك حجم التحدي، خاصة أن كمية المياه الموجودة حاليًا في مصر هي نصف الكمية التي نحتاج إليها بالفعل.

وأضاف أن تكلفة المتر المكعب من المياه وصلت في الوقت الحالي إلى نصف دولار في مشروعات التحلية، لاسيما وأن العالم بأكمله يعاني من فقر مياه وليس مصر فقط.

المصدر: موقع مصراوي