مصر.. شيخ الأزهر يوجه بصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وجه شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين.

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كما وجه بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحادث الأليم لتقديم كل أوجه الدعم جنبا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم الدعم النفسي اللازم.

وأفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أكدت فيه أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، مما أدى لانبعاث الدخان الذي كان السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.

المصدر: RT