الجزائر.. الجيش يتدخل لإطفاء حريق غابة تالين غرب العاصمة (صور + فيديو)

أسهمت مروحيات الجيش الجزائري في المجهودات المبذولة لإخماد حريق غابة تالين بجبل شنوة ببلدية تيبازة غرب الجزائر العاصمة، الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة.

▪️تيبازة



اعادة اشتعال النيران في جبل شنوة تيبازة هذه الاثناء. pic.twitter.com/5on5o1Wicb — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) August 14, 2022

حرائق في جبال بوحريز...غرب تيبازة... pic.twitter.com/LBRw6ltGVf — الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) August 14, 2022

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن الجيش تدخل اليوم لتقديم السند للفرق الميدانية المرابطة بجبل شنوة بهدف إخماد حريق غلبة تالين، والتي سخرت لها 7 وحدات من الحماية المدنية قوامها 80 عونا بالإضافة إلى الرتل المتنقل للحماية المدنية، علاوة على فرق من مصالح الغابات والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة مسنودة بمصالح الأشغال العمومية والبلدية ورجال الدرك الوطني.

وشوهدت مروحيات الجيش وهي تجوب أجواء تيبازة، فيما كانت تنزل إلى البحر بين الفينة والأخرى لمليء المياه لاستعمالها في عملية الإطفاء.

تيبازة: الجيش يتدخل لإطفاء حريق غابة تالين https://t.co/vLqObhKVYspic.twitter.com/7AZ0aNADcO — الجزائر محروسة AlgérieInformations.com🇩🇿🇺🇸 (@AlgeriaHerald) August 14, 2022

وتنقل والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة إلى مكان نشوب الحريق للوقوف عن كثب على سير عملية إخماد، والاطمئنان على ساكنة المنطقة وممتلكاتهم.

وأكد الوالي على ضرورة تعزيز فرق الإخماد بوحدات أخرى، بما فيها الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق.

🔴 #تيبازة: الوالي يتنقل إلى مكان نشوب الحرائق بكل من حي زتيمة بالأرهاط و تازروت بمسلمون#عاجلpic.twitter.com/dCSYnuQ8u1 — ♕طارق♕🇩🇿 (@Tarek__09) August 14, 2022

الجزائر 🇩🇿 حرائق في أكثر من ولاية

جيجل

بومرداس

تيزي وزو

بجاية

سكيكدة

مسيلة

تيبازة

لطفك يا الله pic.twitter.com/PaIpUkhLjW — العالم الى اين 🌎 (@aahhrr111) August 14, 2022

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية