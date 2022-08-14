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الجزائر.. الجيش يتدخل لإطفاء حريق غابة تالين غرب العاصمة (صور + فيديو)

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الجزائر.. الجيش يتدخل لإطفاء حريق غابة تالين غرب العاصمة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
الجزائر.. الجيش يتدخل لإطفاء حريق غابة تالين غرب العاصمة
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أسهمت مروحيات الجيش الجزائري في المجهودات المبذولة لإخماد حريق غابة تالين بجبل شنوة ببلدية تيبازة غرب الجزائر العاصمة، الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن الجيش تدخل اليوم لتقديم السند للفرق الميدانية المرابطة بجبل شنوة بهدف إخماد حريق غلبة تالين، والتي سخرت لها 7 وحدات من الحماية المدنية قوامها 80 عونا بالإضافة إلى الرتل المتنقل للحماية المدنية، علاوة على فرق من مصالح الغابات والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة مسنودة بمصالح الأشغال العمومية والبلدية ورجال الدرك الوطني.

وشوهدت مروحيات الجيش وهي تجوب أجواء تيبازة، فيما كانت تنزل إلى البحر بين الفينة والأخرى لمليء المياه لاستعمالها في عملية الإطفاء.

وتنقل والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة إلى مكان نشوب الحريق للوقوف عن كثب على سير عملية إخماد، والاطمئنان على ساكنة المنطقة وممتلكاتهم.

وأكد الوالي على ضرورة تعزيز فرق الإخماد بوحدات أخرى، بما فيها الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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