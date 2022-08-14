"سانا": مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محافظتي ريف دمشق وطرطوس

قال مصدر عسكري سوري يوم الأحد إن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء "عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس".

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية أن العدوان خلف بعض الخسائر المادية.

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وصرح بأنه حوالي الساعة 20.50 من مساء يوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق.

وأوضح أن العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس.

وأكد أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

إلى ذلك، أكدت الوكالة الرسمية أنه قد "تمت السيطرة على الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي".

المصدر: سانا