لجنة العفو الرئاسي في مصر: نعكف على إعداد قائمة إفراجات جديدة والإعلان عنها قريبا

كشف النائب المصري طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ومجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تعكف على إعداد قائمة عفو جديدة، من المقرر الإعلان عنها قريبا.

تعكف #لجنة_العفو_الرئاسي على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبًا.. بشركم الله بالخير — Tarek El Khouly (@khouly85) August 14, 2022

وأضاف الخولي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يوم الأحد أنه وفي الوقت الحالي تعكف لجنة العفو على إعداد قائمة جديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا.

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وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن أعداد طلبات العفو، قائلا: "استقبلنا 6839 طلبا على مختلف وسائل التواصل والاتصال، واستبعدنا الأسماء المكررة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى إرسال نفس الاسم أكثر من 35 مرة".

وحول استبعاد الأسماء المكررة، أضاف طارق العوضي خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "نحن إذ نقدر خوف الأهالي ونلتمس لهم كل العذر، لكن ننوه بأن هذا الأمر قد تسبب في تعطيل العمل كثيرا، ونتمنى أن لا يتكرر في المرات القادمة".

وأكد طارق العوضي أنه تم استبعاد طلبات العفو عن محبوسين أو مسجونين جنائيين باعتبارها لا تدخل في أعمال لجنة العفو الرئاسي من الأساس.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي على أن اللجنة ليس لها علاقة بالقضايا الجنائية ولا تختص بها بأي حال من الأحوال.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري