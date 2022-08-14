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"لم يسبق لها مثيل".. التيار الصدري يحدد موعد التظاهرة المليونية

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"لم يسبق لها مثيل".. التيار الصدري يحدد موعد التظاهرة المليونية
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دعا التيار الصدري في العراق اليوم الأحد أنصاره للتظاهر مجددا في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الأحد، إلى تظاهرة مليونية في بغداد.

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وقال صالح محمد العراقي في بيان، "بعد جلسة نقاشية مطوّلة معه (مقتدى الصدر)، ركز فيها على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".

وأضاف "تقرر تحديد موعد المظاهرة، في يوم السبت القادم على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير أولا في الساعة الخامسة عصرا ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".

وفي وقت سابق، دعا الصدر، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة". 

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق جدد يوم الأحد، تأكيده على عدم امتلاكه صلاحيات حل مجلس النواب بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك.

المصدر: RT

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