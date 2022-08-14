حماس تنفي إجراءها اتصالات مع السعودية للإفراج عن معتقلي الحركة

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس، إجراءها اتصالات مع الرياض، لإطلاق سراح معتقليها في السعودية.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الحركة: "ننفي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنّ "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم".

وأضاف البيان: "نؤكد أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، وندعو إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا".

وتابع البيان: "وفي هذا السياق، نجدّد التأكيد أنَّ الحركة تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".

المصدر: RT