اندلاع حرائق على الحدود الجزائرية التونسية (فيديو)

شهد عدد من الولايات الشرقية في الجزائر كالبويرة وسكيكدة بجاية، حرائق تطلبت تدخل طائرة إخماد روسية وأرتال الحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش.

وعرفت ولاية الطارف الحدودية، حرائق في عدد من المناطق الغابية حيث قالت الحماية المدنية للولاية، يوم الأحد، إن وحداتها تدخلت بمعية الجيش ومحافظة الغابات والدرك لإخماد الحرائق، كما قامت مروحية الجيش الوطني بعدة إسقاطات لإخماد الحريق.

قرية تيزي احمد تيشي بجاية #Tizi_Ahmed aujourd'hui la matinée

ربي يستر pic.twitter.com/jnm14pz6gx — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 14, 2022

#بجاية

حريق مهول بأعالي غابات فناية الماتن في هذه الأثناء ... الله يستر pic.twitter.com/QMFXSqYOwK — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 14, 2022

حريق جديد في بومنصور وادي غير ولاية بجاية

يا درى،في من رايحيين يمسحو الموس عام سنة

ورقة الماك و المخنز اتحرقت

سلامات يا رب pic.twitter.com/55AEWW8pzR — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 14, 2022

#بجاية

حريق مهول في غابات كاب سيقلي ببني كسيلة

30حريق مهول بولاية بجاية،منها4حرائق يتم العمل على إخمادها لغاية الأن في كل من كاب سيقلي،Takhribt في تيشي وأث عنان بدرقينة وفناية الماتن

عملية الاخماد تتم بالتنسيق بين الحماية المدينة وأعوان الغابات،ومروحيات الحماية المدنية والجيش pic.twitter.com/bSnk7txkBX — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 14, 2022

وأفدت وسائل إعلام جزائرية بأن وحدات الحماية المدنية سجلت 2736 تدخلا في مناطق مختلفة بالجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 14 أغسطس 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 78 حريق من الغطاء النباتي في كل من ولايات بجاية، وباتنة، والبويرة، وتيزي وزو، وسطيف، وسكيكدة، والشلف، وجيجل، وبومرداس، الطارف، وغليزان.

ومن بين هذه الحرائق، تم تسجيل 45 حريق غابات وأدغال وأحراش، وكذا 33 حريق محاصيل زراعية.

وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ42 هكتار بين غابات، أدغال وأحراش، إلى جانب 1850 حزمة تبن، و1398 شجرة مثمرة و14 نخلة.

ومكن تدخل مصالح الحماية المدنية، من القضاء على هذه الحرائق ومنع انتشار رقعة الحريق إلى أماكن أخرى وحماية النسيج النباتي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية