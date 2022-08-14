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السفارة الروسية في القاهرة تعزي المصريين في ضحايا حريق الكنيسة

أخبار العالم العربي

السفارة الروسية في القاهرة تعزي المصريين في ضحايا حريق الكنيسة
سفارة روسيا لدى جمهورية مصر العربية
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عزت السفارة الروسية في القاهرة مصر في ضحايا حريق هائل شب بكنيسة قبطية في العاصمة المصرية وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات اليوم الأحد.

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الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة
الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

وقالت السفارة في بيان لها: "نعرب عن أعمق تعازينا لمصر شعبا وحكومة بسبب الحريق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "أبو سيفين" في القاهرة، والذي أودى بحياة العديد من البشر".

وأضاف البيان: "ننقل خالص تعازينا لأسر وأقارب الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت الكنيسة القبطية في مصر أن الحريق في كنيسة "أبو سيفين" بإمبابة، خلف 41 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عدد من المصابين.

المصدر: RT

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