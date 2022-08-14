الأردن.. الأمن ينفذ عمليات نوعية في المناطق الشمالية الشرقية

بدأت مديرية الأمن العام الأردني تنفيذ عمليات نوعية في مكافحة المخدرات في المناطق الشمالية الشرقية في الأردن.

وتتواجد الآن قوة أمنية عالية الجاهزية في مناطق البادية الشمالية الشرقية لتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، للقبض على تجار المخدرات ومروجيها، والخارجين عن القانون

ويشارك في تنفيذ العملية قوات الدرك، وقيادة شرطة البادية الملكية، وإدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديريات والإدارات الأمنية المختصة.

المصدر: خبرني