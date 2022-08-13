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مراسلة RT: إصابة 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: إصابة 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس (فيديو)
Gettyimages.ru
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أفادت مراسلة RT فجر الأحد بتعرض حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس، أدى لإصابة 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.

وأضافت مراسلتنا أن العملية وقعت في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وأن مدينة القدس تشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا.

وذكرت أن مطلق النار فر من المكان باتجاه بلدة سلوان وأن الشرطة الإسرائيلية تبحث عنه.

من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الإنقاذ الإسرائيلية يوناتان أوزياهو، إن الفرق الطبية تسعف ثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد.

المصدر: RT + "تويتر"

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