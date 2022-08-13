مراسلة RT: إصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT فجر الأحد بتعرض حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس، أدى لإصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.

وأضافت مراسلتنا أن العملية وقعت في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وأن مدينة القدس تشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا.

وذكرت أن مطلق النار فر من المكان باتجاه بلدة سلوان وأن الشرطة الإسرائيلية تبحث عنه.

وصرح ‏المتحدث باسم الشرطة بأنه تم إجلاء عدد من الجرحى ثلاثة منهم في حالة صعبة، وأربعة في حالة متوسطة وثلاثة في حالة خفيفة.

من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الإنقاذ الإسرائيلية يوناتان أوزياهو، إن الفرق الطبية تسعف ثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد.

عاجل| مصادر عبرية: "إصاباتٌ بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس."#الثأرpic.twitter.com/S2Dh7SFEKW — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) August 13, 2022

#عملية_القدس الإصابات جميعها خطيرة ولم يتم العثور على المنفذ حتى اللحظة pic.twitter.com/OEqgkhpHPR — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) August 13, 2022

حدث امني خطير في القدس المحتلة

عملية إطلاق النار استهدفت مستوطنين في حافلة بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم إطلاق نار تجاه مستوطنين أخرين. pic.twitter.com/6xfbGkvoLj — ريـمے🇵🇸⁩𓂆 (@Reemmoh55452395) August 13, 2022

#شاهد | حالة من الذعر في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في مدينة القدس المحتلة. pic.twitter.com/nK0R7CWuPs — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 13, 2022

المصدر: RT + "تويتر"