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تونس.. قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم ذبح سعوديا في بنزرت

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تونس.. قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم ذبح سعوديا في بنزرت
Gettyimages.ru
تونس.. قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم بقتل أجنبي في بنزرت
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أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل أجنبي وسط مدينة بنزرت شمالي تونس.

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ووجه القضاء تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة.

وأضاف المصدر لوكالة "وات" أنه وخلال التحقيقات الأولية حجز قاضي التحقيق عقد زواج مبرم بين الهالك وشقيقة المتهم في إحدى الدول العربية وجاري التعمق في البحث لكشف بقية أطوار الواقعة.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد قالت إن جريمة قتل هزت مدينة بنزرت وراح ضحيتها سائح سعودي.

وذكرت أن وقائع الجريمة تفيد بأن شابا تونسيا في العقد الرابع لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

وأشارت إلى أن القاتل شاب عمره 40 عاما وحصل مؤخرا على التقاعد.

المصدر: وات

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