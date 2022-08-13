"قضية البترول" في مصر.. المتهمون أحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وقطعوا الخطوط البترولية

تستعد محكمة جنايات القاهرة للنطق في الـ27 من أغسطس الجاري بالحكم على 53 متهما بتكوين تشكيل عصابي، للاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية.

وبين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات المواد البترولية، وطبيب شهير وآخرون، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على كميات من الوقود بمئات الملايين من الجنيهات.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، بأن مجري التحريات الأول في قضية البترول كشف أن أطرافها هم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع وضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء وبمواجهتهم أقروا بأنهم اختلفوا سرقة المواد البترولية وتجارتهم بها، وأرشدوا للسيارات المستخدمة في الجريمة وأماكن تخزين المسروقات.

المصدر: موقع "القاهرة 24"