 
مباشر

"قضية البترول" في مصر.. المتهمون أحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وقطعوا الخطوط البترولية

أخبار العالم العربي

Globallookpress
"قضية البترول" في مصر.. المتهمون أحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وقطعوا الخطوط البترولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlsw

تستعد محكمة جنايات القاهرة للنطق في الـ27 من أغسطس الجاري بالحكم على 53 متهما بتكوين تشكيل عصابي، للاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية.

وبين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات المواد البترولية، وطبيب شهير وآخرون، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على كميات من الوقود بمئات الملايين من الجنيهات.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، بأن مجري التحريات الأول في قضية البترول كشف أن أطرافها هم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع وضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء وبمواجهتهم أقروا بأنهم اختلفوا سرقة المواد البترولية وتجارتهم بها، وأرشدوا للسيارات المستخدمة في الجريمة وأماكن تخزين المسروقات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا