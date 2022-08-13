وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري

أعلن مدير الإنتاج بالتلفزة التونسية طارق حرار وفاة المخرج التلفزيوني عبد الجبار البحوري، بعد مسيرة حافلة في إنتاج البرامج الترفيهية والمسلسلات بالتلفزة التونسية.

ومن أبرز البرنامج التي أخرجها "لو سمحتم" الذي قام بإعداده وتقديمه الإعلامي الراحل نجيب الخطاب وامتد لسنوات من 1985 إلى سنة 1990.

وعرف الراحل أيضا بإخراجه لعدة سلسلات تلفزية منها "جاري يا حمودة" و"باب الخوخة" و"مابيناتنا" و"حار وحلو" وعدة منوعات منها "سهرية على الفضائية" و"الدنيا تغني".

المصدر: وسائل إعلام تونسية