بعد حجزه لـ18 عاملا في بنغازي طلبا للفدية.. النيابة الليبية تحيل أوراق المتهم للقضاء

أكد مكتب النائب العام الليبي رفع دعوى جنائية في مواجهة أحد أفراد جماعة إجرامية أسست لغرض ارتكاب عدة جنايات.

وأوضح المكتب أن آخر هذه الجنايات حجز حرية 18 عاملا وافدا إلى البلاد، للحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأكد أنه "إجراء لأمر الضبط والإحضار تم اعتقال الجاني ويدعى (ي – ك) في منفذ بنغازي الجوي".

ووجهت للجاني أيضا تهم ارتكاب واقعات حرابة وخطف وحيازة أسلحة غير مرخص له بحملها.

وصدر أمر بحبس المذكور احتياطيا على ذمة التحقيق، ليتم بعدها رفع الأوراق إلى القضاء.

المصدر RT + إعلام ليببي