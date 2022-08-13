مصر.. توفيق عكاشة يوجه رسالة للقضاء ولمرتضى منصور بعد الحكم على ابنه

قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة بعد قرار المحكمة، اليوم السبت، ببراءة نجله في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة: "هذا ما عهدناه على القضاء المصري الشامخ ودائما كاشفا للحقيقة".

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية أنه كان متأكدا من براءة نجله قائلا: "ابني مش بيشرب سجاير وخريج جامعة برشلونة، وحاصل على كلية الإعلام بتقدير جيد جدا".

وتابع: "بشكر المستشار مرتضى منصور لتوليه الدفاع عن نجلي، رغم مروره بظروف صعبة الفترة الأخيرة لكي يكشف حقيقة الأمر، كما أتوجه بالشكر إلى كل المحامين الذي تفاجأت بتوليهم الدفاع بالمجان عن ابني".

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وكانت محكمة العباسية قضت ببراءة نجل عكاشة في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وحبس صديقته 6 أشهر.

وجاء في أمر إحالة أن "المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا، حشيش، وهيروين، وموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

المصدر: القاهرة 24