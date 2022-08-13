محامي خاشقجي الأمريكي السابق يغادر الإمارات بعد دفعه غرامة في قضية "تبييض أموال"

غادر المحامي الأمريكي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي الإمارات في طريقه للولايات المتحدة بعد إلغاء عقوبة سجنه في قضية "تبييض أموال"، على ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس السبت.

واعتقل عاصم غفور في يوليو الماضي في الإمارات، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم (795 ألف يورو).

لكن محكمة إماراتية حكمت عليه الأربعاء بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1,3 مليون يورو)، وألغت بذلك حكما بالسجن ثلاث سنوات بحقه.

وأكد فيصل غيل محامي غفور أن موكله "في طريقه إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى دفع الغرامة وتسوية القضية. وأوضح أن غفور لا يواجه أي تهم في الولايات المتحدة.

وأوقف غفور وصدر بحقه حكم بالسجن وبدفع غرامة الشهر الماضي، أثناء توقفه في الترانزيت في مطار دبي، كما ذكرت تقارير.

وكان غفور محامي الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في اسطنبول عام 2018. كما عمل على عدة قضايا متعلقة بالأمن القومي والإرهاب.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت الأربعاء أن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قضت "بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة".

وبحسب الوكالة فإن القضية تعود إلى "ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة".

المصدر: أ ف ب