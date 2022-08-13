الجزائر.. مصادرة كمية "معتبرة" من المخدرات بالعاصمة

تمكنت عناصر شرطة الجزائر العاصمة من مصادرة أكثر من 72 كلغ من الماريغوانا و21619 قرصا مؤثرا للعقل، واعتقلت عددا من الأشخاص المتورطين.

وأفاد بيان لأمن العاصمة أنه "تم حجز 5.38 غرام من الكوكايين، 38.16 غرام من الهيروين و7 قارورات محلول مخدر".

كما عالجت ذات المصالح 289 قضية حمل سلاح أبيض، خلالها تم توقيف 295 شخصا حيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

المصدر: الخبر الجزائرية