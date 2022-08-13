 
مباشر

السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الوزارات لتطوير الأداء الحكومي

أخبار العالم العربي

السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الوزارات لتطوير الأداء الحكومي
AP
الرئيس السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlq4

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن دعوته مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

إقرأ المزيد
مصر.. انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري
مصر.. انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال السيسي: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله".

وأضاف السيسي: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم".

المضدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا