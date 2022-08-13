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إعلام لبناني: فريق من شركة توتال حجز فندقا في لبنان بنوفمبر من أجل البدء بالعمل في البلوك 9

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إعلام لبناني: فريق من شركة توتال حجز فندقا في لبنان بنوفمبر من أجل البدء بالعمل في البلوك 9
AFP
صورة تعبيرية
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أفاد موقع "النشرة" بأن فريقا من شركة "توتال" الفرنسية، المسؤولة عن التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 بالبحر المتوسط، حجز 150 غرفة في نوفمبر المقبل، من أجل بدء العمل.

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ويأتي ذلك وسط مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في خضم تهديدات "حزب الله" بقصف منصات الغاز الإسرائيلية، إذ ما تم هدر حق لبنان بالغاز الذي يقع ضمن حدوده، التي لا يزال النزاع عليها.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان وقع في فبراير 2018، أول اتفاقياته مع تحالف الشركات، تحالف شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

المصدر: RT + "النشرة"

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