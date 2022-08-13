"سانا": القوات الأمريكية تخرج حمولة 89 صهريجا من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن رتلا تابعا للقوات الأمريكية مؤلفا من 89 صهريجا معبأة بالنفط خرج باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية من ريف اليعربية، "أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 89 صهريجا معبأة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية وذلك بعد يومين من سرقتها قافلة مؤلفة من 144 صهريجا بشكل مماثل".

المصدر: سانا