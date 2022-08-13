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مصر.. انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري

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مصر.. انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتعديل وزاري
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أفادت وسائل إعلام مصرية بانعقاد مجلس النواب بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في إجراء تعديل وزاري اليوم السبت.

وقالت قناة "اكسترا نيوز"، إن مجلس النواب ينعقد للنظر في إجراء تعديل وزاري.

وبدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب اليوم السبت الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وذلك لنظر أمر عاجل.

المصدر: اليوم السابع، قناة أكسترا نيوز

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