مصر تعلن عن تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أعربت مصر، اليوم السبت، عن تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مؤكدة وقوف القاهرة مع المملكة في مواجهة جميع صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية المصرية دعمها "لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كل الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين".

وأثنت القاهرة على "يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا"، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: "الوطن"