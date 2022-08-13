العراق يتسلم 50 عنصرا ينتمون لـ"داعش" قبض عليهم في سوريا
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تسلم 50 عنصرا ينتمون لتنظيم "داعش" قبض عليهم في سوريا.
وذكرت في بيان صحفي: "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن قبض عليهم داخل الأراضي السورية".
وأضافت: "جرت عملية استلام هؤلاء الإرهابيين عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري، وتسلمتهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".
وأشارت إلى أن " قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منها".
المصدر: RT