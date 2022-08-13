موقع مصري نقلا عن مصدر مسؤول: لا صحة لما يثار حول أسماء الوزارات أو عددها ضمن التعديل المرتقب

أوضح مصدر مصري مسؤول الأنباء التي تم تداولها حول الوزارات التي سيشملها التعديل الذي سيعرض على مجلس النواب اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن كل ما يثار في هذا الشأن سواء أكان حول الوزارات التي سيطالها التعديل أو عددها، لا أساس له من صحة وتفتقد للدقة.

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وأفاد بأن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، سيجتمع يوم السبت لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يفيد بطرح موضوعات أخرى للنقاش، على نحو ما ذهبت به بعض المواقع الإلكترونية إليه.

ووجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر يوم السبت 13 أغسطس وذلك للنظر في أمر عاجل.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري