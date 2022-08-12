حميميم: 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال سوريا.

وذكر أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في إحاطة إعلامية مساء الجمعة، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 3 حالات قصف من جبهة النصرة الإرهابية في منطقة إدلب".

وأوضح إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.

المصدر: RT