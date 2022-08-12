موقع مغربي: استنفار في قصر الملك سلمان بطنجة ترقبا لوصول أمراء سعوديين لقضاء العطلة

ذكر موقع "Rue 20" المغربي أن قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة طنجة شمال المملكة مستنفر هذه الأيام، تحسبا لزيارة مرتقبة لأمراء السعودية لقضاء العطلة.

وأفادت مصادر بأن وفدا رفيعا يترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سيكون في استقبالهم بمطار ابن بطوطة الدولي.

ودأب الملك سلمان قضاء عطلة الصيف بمقر إقامته بقصره بمنطقة أشقار، وفي السنوات الأخيرة تمت تهيئته إلى جانب مقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي السنوات الماضية، أشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن الإجازة الملكية تنعش اقتصاد طنجة، حيث يحجز الوفد السعودي المرافق مئات الغرف الفندقية والسيارات الفاخرة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية