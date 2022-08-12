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استشاري مصري: فيروس لانغيا نسبة وفياته عالية وغير موجود في البلاد

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استشاري مصري: فيروس لانغيا نسبة وفياته عالية وغير موجود في البلاد
Gettyimages.ru
فيروس لانغيا
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أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة المصرية خطورة فيروس لانغيا المسجل مؤخرا في الصين، ونفى وجوده في مصر.

وأوضح في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن فيروس لانغيا في الصين، حيواني المنشأ وليس جيدا، تنقله فئران الذباب وخفافيش الفاكهة للإنسان، كما ينتقل عبر المياه والأغذية.

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وأكد أن فئران الذباب هي سلالة شبيهة بالفئران غير موجودة في مصر، ولا توجد إصابات به في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يشكل عوامل خطورة، لأن قدرته على الانتشار غير سريعة، وغير محتمل تحوله إلى جائحة، وحالات الإصابة به محدودة.

وأضاف أن أعراض فيروس لانغيا تتمثل في السعال، الحمى، الارتفاع في درجات الحرارة، آلام في العظام، هذيان، هزال، تكسير في الصفائح الدموية، انخفاض في كرات الدم البيضاء، وضعف في الكبد والكلى، مشيرا أن نسب الوفيات من فيروس لانغيا عالية جدا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" 

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