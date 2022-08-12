نائب مصري يكشف لـRT ما الذي سيحدث في جلسة البرلمان الطارئة

رجح النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في تصريح لـRT الإعلان خلال جلسة البرلمان المصري الطارئة المقررة غدا، عن تعديلات وزارية واسعة لن تشمل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وصرح بكري بأن أعضاء مجلس النواب تلقوا دعوة لجلسة طارئة للبرلمان المصري.

وأضاف: "يدعى البرلمان في مثل هذه المواقف لمناقشة أمر طارئ وأتوقع أن يكون هناك تعديل وزاري واسع النطاق يشمل عددا كبيرا من الوزراء مع الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكان أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري قد دعا لعقد جلسة طارئة يوم السبت، للنظر في أمر عاجل، عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد عدد من نواب البرلمان لـRT أنه تمت دعوتهم لجلسة طارئة دون تحديد جدول أعمالها.

وكشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس النواب جاءت للنظر في تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي، حيث من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، ومنح تفويض للقيادة السياسية لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.

المصدر: RT + موقع "القاهرة 24" المصري