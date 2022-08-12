بعد عودة دعاء سهيل.. نقابة الأطباء المصرية تؤكد أن ظهور هؤلاء المدعين جرائم ضد المجتمع

علق الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر على عودة ظهور خبيرة التغذية دعاء سهيل، عبر إعلان لها على إحدى القنوات الفضائية، بعد خروجها من السجن.

وأكد حسين في تصريح للقاهرة 24، أن دعاء سهيل غير مقيدة بسجلات النقابة ولا تنتمي للمهنة، مشددا على ضرورة دور الجهات الرقابية على الفضائيات والإعلام في محاسبة هؤلاء المدعين، على حد قوله.

وأضاف أن مثل هذه الفضائيات لا تحكمها سوى المادة، وأن قبولها الإعلان لهذه المنتجات وظهور هؤلاء المدعين، بمثابة جرائم ضد المجتمع المصري، وضد صحة المواطن المصري.

وأشار إلى أن غياب دور الأجهزة الرقابية في متابعة بعض الفضائيات، التي تظهر عليها مثل هذه الإعلانات المجهولة.

وفي وقت سابق، ظهرت خبيرة التغذية دعاء سهيل خلال إعلان لها على إحدى القنوات الفضائية، وذلك بعد خروجها من السجن لتعود مرة أخرى وتعلن عن منتجاتها التي تروج لها، وأنها خبيرة في مجال السمنة والتخسيس.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بحبس سهيل 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر يعمل مديرا لمبيعاتها بغرامة 20 ألف جنيه.

المصدر: موقع "القاهرة 24"