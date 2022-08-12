المالكي بعد تظاهرة "الإطار التنسيقي": لا يمكن لجهة دون أخرى الاستحواذ على الشارع

أكد رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.



وقال في بيان صحفي عقب تظاهرة "الإطار التنسيقي" إن "التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الإطار، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الإطار، وبعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية، وهي بسلمية فعاليتها بعثت برسالة أخرى إلى كل المكونات السياسية، أن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الازمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري".

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وأضاف: "ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقا للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون إلى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كأهله المعاناة والفقر".

وأشار المالكي إلى أن "التظاهرات أوضحت دون شك، أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى، وإنما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع، وأن العراقيين الذين صنعوا عرس الانتخابات -مع ما شابها من إخفاقات- تظاهروا اليوم، وهم يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط، وتقدم الخدمات والرعاية والإعمار، ولا يريدون أن يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري".



المصدر: RT