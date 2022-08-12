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مصر.. ضبط مخزن فيه أكثر من مليوني قطعة من الألعاب النارية (صورة)

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مصر.. ضبط مخزن فيه أكثر من مليوني قطعة من الألعاب النارية (صورة)
Gettyimages.ru
مصر.. ضبط مالك مخزن بحوزته أكثر من 2 مليون وحدة ألعاب نارية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أكثر من مليوني قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام في مخزن بمنطقة الجمالية.

وعثرت قوات الأمن بداخل المخزن على 47 كرتونة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالي مليونين ومائة ألف وحدة ألعاب نارية.

وبمواجهة صاحب المخزن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: "أخبار اليوم" المصري

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