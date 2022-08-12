مصر.. ضبط مخزن فيه أكثر من مليوني قطعة من الألعاب النارية (صورة)

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أكثر من مليوني قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام في مخزن بمنطقة الجمالية.

وعثرت قوات الأمن بداخل المخزن على 47 كرتونة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالي مليونين ومائة ألف وحدة ألعاب نارية.

وبمواجهة صاحب المخزن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط مالك مخزن بدائرة قسم شرطة #الظاهر قام بممارسة نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ،عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وعُثر بداخله على(عدد47كرتونة من الألعاب النارية "مختلفة الأحجام" بإجمالى 2,100,000 "مليونين ومائة ألف"وحدة ألعاب نارية). pic.twitter.com/eUSVdAm4OL — وزارة الداخلية (@moiegy) August 12, 2022

المصدر: "أخبار اليوم" المصري