العراق.. الأمن يغلق الجسر المعلق منعا لوقوع اشتباكات بين أنصار الصدر و"الإطار التنسيقي"

أغلقت قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة، الجسر المعلق وبعض ‏الطرق.

وجاءت الخطوة لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري "التيار الصدري" وأنصار "الإطار التنسيقي" وفقا لشبكة "رووداو".

والخميس، أفاد موقع "السومرية نيوز" بأن قوات الأمن أغلقت مدخل الجسر المعلق بالكتل الإسمنتية،

وأضاف نقلا عن مصدر أمني أن "هناك انتشارا عسكريا كثيفا رافق عملية الإغلاق".

/ alsumaria

/ alsumaria

/ alsumaria

/ alsumaria

يذكر أن لجنة دعم الشرعية، حددت موعد توقيت تظاهرات يوم الجمعة على أسوار الخضراء، فيما طالبت بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا أنصاره إلى التجمع في كل المحافظات، في رد على دعوة الاطار التنسيقي لأنصاره بالتجمع في الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة.

من جانبه رد الاطار التنسيقي على الصدر، بدعوة أنصاره إلى تظاهرات لـ"حماية الدولة" على أسوار المنطقة الخضراء ببغداد عصر الجمعة.

ورغم طرح عدة مبادرات بين الأطراف المختلفة إلا أن الخلافات بقيت على حالها لغاية اليوم، والتي أسفرت عن قرار مفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شهر يونيو الماضي، والذي قضى بانسحاب نوابه الـ73 من البرلمان، لتتغير معادلة مقاعد البرلمان.

المصدر: وسائل إعلام عراقية