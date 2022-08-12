إعلام: إصابة شخصين بريف القنيطرة في قصف إسرائيلي

أصيب مواطنان سوريان من قرية الحميدية بريف القنيطرة بقصف إسرائيلي، اليوم الجمعة.

وأفادت مراسلتنا في القدس بأن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت القذائف من أراضي الجولان عند اقتراب المواطنين من منطقة "فض الاشتباكات".

وقد "أصابت قذيفتان مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، بينما نفذت الهجوم دبابة "ميركافا" من عمق الأراضي المحتلة باتجاه الحميدية".

بالمقابل أفادت مصادر عبرية نقلا عن مصادر سورية بأن الجيش قصف مدفعيا موقعا لحزب الله في هضبة الجولان.

المصدر: RT